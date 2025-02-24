Калевальская ЦРБ получила новое оборудование для диагностики сердца

Калевальская центральная районная больница в этом году получит десять единиц современного медицинского оборудования. Первые два устройства уже поступили в медучреждение: прикроватный монитор и 12-канальный электрокардиограф. Об этом сообщил Михаил Охлопков.

Прикроватный монитор, установленный в палате интенсивной терапии и реанимации, позволяет врачам в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели состояния пациента. Устройство измеряет электрокардиограмму, частоту дыхания, температуру тела, уровень кислорода в крови, концентрацию углекислого газа и сердечный выброс.

12-канальный электрокардиограф, в свою очередь, способен одновременно фиксировать ЭКГ-кривые по 12 отведениям. Аппарат отображает данные на экране и мгновенно распечатывает результаты обследования благодаря встроенному термопринтеру. Это оборудование помогает выявлять такие заболевания, как аритмия, тахикардия, брадикардия, повреждения миокарда, включая инфаркт и ишемическую болезнь, а также гипертрофию сердца и тромбоэмболию.

Обновление техники проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте