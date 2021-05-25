Как жить в удовольствие и грамотно планировать бюджет

Как можно сделать жизнь немного проще? Как отслеживать свои расходы без Excel? Как правильно ходить за покупками?

Первый и ключевой навык финансовой грамотности, а в перспективе и финансовой свободы – это умение откладывать деньги. Начните с 10% своего дохода, постепенно увеличивайте сумму. На оставшиеся 90% у вас вполне получится комфортно прожить. Такой подход точно позволит без кредитных средств совершать значимые бытовые покупки, а также иметь финансовую «подушку» для экстренных случаев.

Второе – отслеживайте свои траты при помощи статистики в приложении вашего банка или заведите отдельное, в которое будете вносить все покупки. Удобные приложения для самостоятельного подсчета – «Расходы ОК» для iOS и «Деньги ОК» для Android. Вводишь сумму, затем прикрепляешь ее к категории, и приложение подготавливает диаграмму расходов за день, месяц и год. Также есть «История» операций и вкладки «Потрачено сегодня» и «Потрачено вчера».

Следующее – не совершайте спонтанных покупок. Шопоголики отмечают, что лучшее средство, помогающее избежать необдуманных трат, это переспать с мыслью о покупке. Взять один день, чтобы не поддаться импульсу и подойти к делу с чистой головой. Сюда же отнесем не брать первый попавшийся товар. Очень действенно ходить в магазин со списком необходимого. При составлении списка продуктов воспользуйтесь такими лайфхаками: составьте меню на следующую неделю и выпишите продукты для приготовления, долгохранящиеся продукты покупайте «оптом» раз в месяц или несколько месяцев. Не обязательно по классике использовать бумагу и ручку – можно скачать мобильное приложение Evernote, доступное пользователям iOS и Android, добавить заметку и расшарить еще на одного члена семьи в бесплатной версии сервиса. Зачеркивайте каждый купленный товар из списка, чтобы не запутаться.

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