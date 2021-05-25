Приставы Карелии выставили на продажу машины, дом и участок должников

Карельские приставы в очередной раз устраивают большую распродажу арестованных вещей должников. Торги запланированы на 27 мая, сообщает пресс-служба управления ФССП по РК.

Ниже среднерыночной стоимости приставы попробуют реализовать нежилое помещение площадью 197,5 кв. м на улице Чернышевского в Петрозаводске. Его стоимость – 3340500 рублей. На торги также выставлены автомобили «Додж Стелш» 1993 года выпуска; «Тойота Хайлюкс» 2011 года выпуска с пробегом 219056 километров.

В СНТ «Кимасощеро» в Костомукше продают нежилое здание площадью 30 кв.м за 109650, в том же месте жилой дом площадью 52 кв.м за 96050 рублей и земельный участок площадью 400 кв.м в этом же СНТ за 57800 рублей.

Информацию о торгах можно отыскать на сайте Росимущества, на электронной торговой площадке, на сайте torgi.gov.ru, в печатном издании газеты «Карелия», по номеру телефона (8142) 59-36-23. (фото kurganfm.ru)