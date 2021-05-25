Сегодня наградили врачей, учителей и работников культуры Карелии

25 мая в зале благородного собрания Национального музея Карелии вручали награды жителям республики, сообщает сайт правительства региона. Федеральные и республиканские награды отличившимся вручил глава Карелии.

Среди награжденных много медицинских работников. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, ордена Пирогова удостоены заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Наталья Зборовская, врач-терапевт Сегежской центральной районной больницы Валентина Корнилова, заведующий отделением Республиканского онкологического диспансера Александр Михайлов, врач-рентгенолог Республиканской инфекционной больницы Артур Павлов, врач-терапевт Госпиталя для ветеранов войн Маргарита Шеверталова, медали Луки Крымского – заведующая отделением Республиканской больницы имени Баранова Ольга Барышева.

Почетной грамотой президента Российской Федерации награждены врач-терапевт Республиканской больницы имени Баранова Наталья Везикова, главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко и врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы имени Баранова Арина Спасова. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена главному врачу Госпиталя для ветеранов войн Олегу Сухареву, главный научный сотрудник Института биологии КНЦ РАН Александр Титов.

Ордена Почета вручили ректору Петрозаводского государственного университета Анатолию Воронину, главному специалисту Инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» Юрию Горбаню и руководителю научного направления Карельского научного центра Российской академии наук Нине Немовой.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены член Президиума Карельской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Вячеслав Кашин, директор Радиотелевизионного передающего центра Республики Карелия Владимир Большаков, директор Петрозаводского автотранспортного техникума Ирина Кувшинова, директор Ломоносовской гимназии Мария Кузнецова, заместитель директора Университетского лицея Валентина Скабина и председатель Союза поисковых отрядов Карелии Александр Осиев.

Нескольким жителям Карелии присвоены почетные звания. Юрию Шлейкину - «Заслуженный журналист Российской Федерации», профессору кафедры института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ Андрею Коросову - «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», директору Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии​. Валерию Бобкову - «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», ведущему инженеру Радиотелевизионного передающего центра Республики Карелия Анатолию Анискевичу - «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

Благодарности Президента России удостоены учитель Петрозаводской школы № 6 Ирина Архипова и заместитель главы Республики Карелия – руководитель администрации главы Республики Карелия Татьяна Игнатьева.

Медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» были награждены Авраам Склярский, Николай Федоренко, Дмитрий Знаменский и другие. // Фото: gov.karelia.ru