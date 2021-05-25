Водителям запретят въезд на площадь Кирова в Петрозаводске

Движение транспорта изменится в центре столицы Карелии из-за проведения фестиваля, приуроченного к пятилетию всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Как предупредили в мэрии, 27 мая с 19:00 будет запрещен въезд на площадь Кирова с проспекта Карла Маркса и улицы Правды. Ограничения будут действовать до 28 мая до 23:00.





Петрозаводчан просят быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД, заранее планировать маршрут.