25 мая 2021, 17:10
Водителям запретят въезд на площадь Кирова в Петрозаводске
Временные ограничения начнут действовать 27 мая и продлятся до ночи 28 мая
Движение транспорта изменится в центре столицы Карелии из-за проведения фестиваля, приуроченного к пятилетию всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Как предупредили в мэрии, 27 мая с 19:00 будет запрещен въезд на площадь Кирова с проспекта Карла Маркса и улицы Правды. Ограничения будут действовать до 28 мая до 23:00.
Петрозаводчан просят быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД, заранее планировать маршрут.