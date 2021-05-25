Жителей Карелии приглашают пройти бесплатное обучение цифровым навыкам

Любой желающий старше 16 лет может освоить базовые цифровые и профессиональные знания, соответствующие наиболее актуальным на рынке вакансиям: интернет-маркетолог, менеджер по продажам, графический дизайнер, аналитик данных, IT-администратор, менеджер проектов, сообщает паблик «Управление труда и занятости Республики Карелия».

Бесплатные онлайн-курсы по обучению востребованным на рынке труда цифровым навыкам «ПРОНАВЫКИ» проходят в online-формате.

Организаторы курсов: АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», Microsoft и Академия Ворлдскиллс Россия при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

На сегодняшний день для изучения доступны восемнадцать курсов. После обучения по одному из профессиональных направлений обучаемый получает сертификат о прохождении программы и поддержку специалистов программы. Выпускнику помогут составить резюме и назначат собеседование.

«Приобретенные навыки работы с современными профессиональными инструментами дадут вам преимущество перед конкурентами при трудоустройстве»,

– говорится в сообщении. // Фото: apex-realty.ru