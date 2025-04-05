Как в страшном фильме – из лесовоза вылетели бревна в центре города

Фобия некоторых водителей, возникшая после выхода серии американских ужастиков «Пункт назначения», стала реальностью в Петрозаводске. Но есть все-таки существенная разница. В карельской столице бревно, к счастью, никого не убило.

Читатель «Петрозаводск говорит» утром 5 апреля прислал в редакцию снимки последствий. Бревно на проезжей части в центре столицы Карелии все-таки редкость.

На снимке виновник, потерявший древесный груз, уже стоит метрах в 20 от перекрестка улиц Гоголя и Красноармейская. Также видно, что рядом с лесовозом стоит полицейская машина.

фото читателя «Петрозаводск говорит»

Городская камера CityLink запечатлела страшный момент. Лесовоз проехал по Гоголевскому путепроводу и совершал правый поворот в сторону Шотмана, в этот момент из прицепа вылетело бревно, которое едва не упало на машину, двигавшуюся следом. Второе бревно свалилось с прицепа лесовоза, но не рухнуло на асфальт. Оба водителя остановились. Через некоторое время водитель легковушки, видимо, оправившись от шока, уехал. А водитель лесовоза откатил одно бревно с проезжей части на край перекрестка, а другое попытался или затолкнуть назад в прицеп или спустить на землю. В этом ему помог прохожий. Почти сразу подъехали сотрудники Госавтоинспекции.