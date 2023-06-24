«Гадят» в Онежское озеро среди бела дня

В Сайнаволоке в районе петрозаводской нефтебазы происходит загрязнение Онежского озера строительными отходами. В этом смог убедится журналист нашего издания.

В Сайнаволоке индивидуальному предпринимателю Григорьеву был выделен земельный участок для организации яхт-клуба. Нарушения при использовании арендованной территории были выявлены еще 19 мая. Тогда депутаты горсовета Ольга Тужикова, Дмитрий Рыбаков и депутат ЗС РК Эмилия Слабунова зафиксировали груды строительных отходов вдоль дороги, ведущей к молу.

Спустя месяц, мы решили посмотреть, что происходит в рекреационной зоне карельской столицы и стал ли арендатор более уважительно относиться к действующему законодательству.

Подробности того, что происходит на берегу Онежского озера, читайте здесь.