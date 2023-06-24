Жители деревни в Карелии заложили Сад Памяти и издали Книгу Памяти

Создание «Сада Памяти» — это часть проекта «Минувших лет живая слава» Фонда президентских грантов РФ ТОС «Усть-Колода». Он заложен в честь участников Великой Отечественной войны, уроженцев деревни Кубовской (Усть-Колоды).

— Собран большой материал о земляках — героях войны, и до сих пор сведения уточняются. Сейчас мы посадили 115 деревьев,

— рассказывает автор и руководитель проекта Зульфия Шевченко.

Еще до Великой Отечественной войны в далекой, расположенной за двумя реками деревне Кубовской (Усть-Колода и Над-Водлой-рекой) в Пудожском районе жили более пятисот человек. Сегодня постоянных жителей в деревне едва ли наберется три десятка. Справиться одним с таким объемом работ им было бы очень трудно, но люди, к которым они обращались за помощью, отзывались моментально.

Саженцы решили приобрести в Ботаническом саду ПетрГУ. Начальник отдела интродукции растений Елена Платонова вызвалась поехать в Кубовскую, чтобы посмотреть место будущего сада, и помогла сделать предварительную разбивку участка.

Растения были поэтапно доставлены из Петрозаводска в Кубовскую благодаря неравнодушным мужчинам из Пудожа, Петрозаводска, поселков Кубово, Сплавной и деревни Кубовская.

— Закладка Сада была запланирована 17-18-20-21 июня, — рассказала Зульфия Шевченко. — Мы пригласили не только местных, но и всех желающих присоединиться к нам. Откликнулась студентка ПетрГУ из Кондопоги Ирина Скоробогатова, которая согласилась помочь с методической и практической работой при посадке деревьев и приехала в деревню.

17 июня прибыла первая руппа пудожан — из Совета ветеранов, Союза женщин, районного музея, редакции «Пудожского вестника», жители города и района.

— Ирина Скоробогатова провела инструктаж по посадке саженцев. Оказалось, по-научному садить деревья — не такое уж простое и быстрое дело, — рассказывают члены Совета ветеранов.

Право посадить первое именное дерево было предоставлено местной жительнице Нине Ивановне Шляминой (Солдаткиной). Она посадила яблоню в честь папы, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича Солдаткина, воевавшего на Северном флоте.

Ларита Васильевна Фофанова из Кубовской посадила деревья в честь деверя и свекра, которые тоже воевали на Северном флоте.

Каждый участник акции получил саженец с бейджиком, в память о ком будет расти это дерево, и листок с информацией о герое.

В следующие дни приезжали молодежный отряд «Добродеятели» и уже немолодые потомки участников Великой Отечественной войны, многие со своими внуками...

— Каждое деревце посажено с любовью и заботой, потому как это память о погибшем воине. Все продумано: посадочный материал с закрытой корневой системой, памятные таблички, ограждения. Огромная благодарность Зульфие Шевченко за реализацию такого проекта, жителям и гостям мероприятия за теплый прием и душевное общение, — выразила, пожалуй, общее мнение пудожанка Елена Захажевская.

Завершилась акция торжественной презентацией книги. «Книга памяти. Бессмертный полк» деревни Кубовская издана в ИД «ПетроПресс» в Петрозаводске. В ней собраны материалы о всех участниках Великой Отечественной войны. Одни не вернулись с фронта, другие умерли от ран после войны, некоторые еще много и честно трудились, но на сегодня в Кубовской не осталось в живых ни одного ветерана... Хотя нет: теперь они проросли деревьями и объединили вокруг себя очень много достойных людей.