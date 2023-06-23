Опрос: Хотели бы вы поменять Карелию на другой регион России?

Звучала общая позиция: предпочтение Карелии и нежелание менять место жительство. Аргументом в пользу нашего региона, в первую очередь, звучало понятие комфортности проживания. Акцентом выделяли нашу исключительную природу, возможности рыбалки, сбора грибов и ягод. Респондентам нравилось отсутствие скученности населения, и всегда приводился негативный пример мегаполисов как «каменных джунглей».

Интересно, что отмечали хорошую работу наших правоохранительных органов. Даже дороги хвалили.

Невольно получился «рекламный ролик». Может, перед праздником горожане решили говорить о своем доме в предпочтительных тонах. У них это получилось… (Видео)