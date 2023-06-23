Чиновникам рассказали, как правильно работать с обращениями в соцсетях

Специалисты Центра управления регионом Карелии провели обучение сотрудников региональных ведомств и органов местного самоуправления. Занятие, прошедшее одновременно в очном и онлайн-формате, было посвящено повышению информационной открытости органов власти.

Пресс-секретарей научили правильно работать с комментариями граждан в социальных сетях, учитывая критерии качества ответов на сообщения. Еще одной темой обучения стал медиаменеджмент: сотрудникам органов власти рассказали о ведении медиаплана, роли пресс-секретаря и работе с федеральными темами на региональном уровне.

Заместитель руководителя ЦУР Рустам Раджабов считает, что регулярные обучения ЦУР позволяют пресс-секретарям оторваться от работы нон-стоп и в профессиональной среде обсудить сложные и спорные моменты, которые возникают, и услышать как минимум три точки зрения: свою, Центра управления регионом и коллег из других ведомств или администраций.

На практической части занятия сотрудники ведомств, ведущие официальные паблики, самостоятельно провели качественный анализ публикаций в сообществах.

Центр управления регионом регулярно проводит обучение сотрудников органов власти. Главная задача таких занятий – повысить информационную открытость власти, чтобы жители республики могли оперативно получать качественную и актуальную информацию на удобной для них площадке.