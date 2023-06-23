23 июня 2023, 13:41
Завершается ремонт Кемской ЦРБ, осталось сделать административный блок
Стоматология, аптека и детская консультация появятся в больнице после капремонта
Капитальный ремонт Кемской ЦРБ подходит к завершению. Осталось привести в порядок административный блок, сообщили региональные власти.
В обновленных помещениях первого этажа разместят аптеку и стоматологию. Третий этаж отремонтировали в поликлинике, здесь будет детская консультация.
Параллельно решают вопрос с медицинским персоналом - в минувшем году 10 врачей пришли работать в Кемскую ЦРБ, в этом трудоустроили еще шесть медиков. // фото: из официальных источников