Завершается ремонт Кемской ЦРБ, осталось сделать административный блок

Капитальный ремонт Кемской ЦРБ подходит к завершению. Осталось привести в порядок административный блок, сообщили региональные власти.

В обновленных помещениях первого этажа разместят аптеку и стоматологию. Третий этаж отремонтировали в поликлинике, здесь будет детская консультация.

Параллельно решают вопрос с медицинским персоналом - в минувшем году 10 врачей пришли работать в Кемскую ЦРБ, в этом трудоустроили еще шесть медиков. // фото: из официальных источников