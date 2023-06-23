Больше карельских семей смогут получить статус многодетных

В Карелии при установлении статуса многодетной семьи теперь учитываются не только родные, но и приемные дети, а также пасынки и падчерицы. Постановление, значительно расширяющее число категорий, имеющих право на этот статус, подписал Артур Парфенчиков.

В результате на статус многодетной могут претендовать семьи, воспитывающие трех и более детей, включая приемных, пасынков и падчериц.

Согласитесь, в любой нормальной семье ребенку дарят любовь и заботу. И не важно, приемный он или нет, здесь он становится родным. И наша первоочередная задача – поддерживать такие семьи. Именно поэтому мы устранили это упущение в законодательстве,

- отметил глава Карелии.

Получить статус можно через Единый портал госуслуг, МФЦ или отделение Центра социальной работы по месту жительства. Проконсультироваться можно в официальном сообществе Центра социальной работы «ВКонтакте».