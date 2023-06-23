Перед Днем города ПКС приостановит работы на площади Гагарина

Ко Дню города «ПКС-Тепловые сети» закончили первый этап строительства теплотрассы на площади Гагарина. Строители провели земельные работы и смонтировали новый участок сети. Несмотря на то, что в зону реконструкции поступали грунтовые воды, которые требовали дополнительного времени для откачки, первый этап модернизации тепловой магистрали компания выполнила в срок.

Далее, для того, чтобы не нарушать архитектурный облик Петрозаводска, к Дню города 24 июня строители увезут с площади Гагарина крупную строительную технику и проведут частичное благоустройство. Окончательное выравнивание территории и озеленение компания выполнит после окончания всех работ на участке «Шотмана-Гагарина» в IV квартале этого года.

При работах на сетях, которые проходят через площадь Гагарина,мы перенесли перекрытие движения на этом участке на более поздний срок. Этот шаг позволил нам избежать совпадений с введением ограничений на улице Московская, где идет монтаж водопровода, и таким образом исключить транспортный коллапс,

– уточнил заместитель технического директора по развитию и инвестициям Арсений Анохов.

После праздника специалисты возобновят работы в районе Гагарина и начнут реконструкцию теплотрассы в двух направлениях: налево от площади в сторону магазина «Букинист» и направо – к ресторану Fusion.