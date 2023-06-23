Проезд по трем мостам в Карелии временно ограничат

Из-за ремонта мостов в Медвежьегорском районе движение по ним ограничат. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».

Речь идет о работах на федеральной автодороге А-119 «Вологда – Медвежьегорск». С 27 июня по 10 июля здесь будут идти работы.

Ограничения введут на мостах через реки Лундожма (это 545 километр трассы), Немина (555 километр) и Куржа (558 километр). Движение по этим участкам будет реверсивным. // фото: www.freepik.com