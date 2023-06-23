Путь к Беломорским петроглифам немного изменился

Теперь попасть к петроглифам можно только по экотропе из деревни Выгостров. Идти к наскальным рисункам придется больше двух километров. Найти нужное направление помогут указатели, размещенные на деревьях.

«В этом году идет строительство гостиницы и визит-центра, мост демонтирован, строится новый, ни прохода, ни проезда нет, все по периметру огорожено забором, установлены соответствующие знаки,»

— сообщают организаторы туристических поездок на петроглифы Карелии.

Наскальные изображения относятся к уникальным объектам культурного наследия, возраст которых насчитывается около 6 -7 тысяч..

В Карелии существуют также другие скопления петроглифов — в Пудожском районе у берегов Онежского озера на востоке. К ним, кстати, тоже добраться непросто.//фото паблика Дмитрий. Карельские петроглифы