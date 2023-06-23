Прожорливый вредитель обосновался в Карелии

«Что у нас в Пряже происходит с кустами и деревьями? Очень, очень много растений в паутине... Обычно такое в августе бывает, а тут в начале лета. Страшно смотреть, это или паутинный клещ или американская бабочка? — интересуется Сергей Якунин в сообществе Пряжа - самый тёплый поселок.

Подписчики сообщества отметили, что вредитель также поселился на садовых деревьях. Гусеницы охотно поедают листья груши, яблони, черемухи, рябины.

«У меня все яблони поражены, и опрыскивание не помогло. Первомайская улица — теже проблемы. Деревья серебряные стоят»,

— пожаловалась Елена Миронова.

Пользователи соцсети поделились фотографиями растений, опутанных паутиной.

Карельские ученые подтвердили, что многие районы Карели атакует горностаевая черемуховая моль.

«Эти повреждения наносят гусеницы горностаевой моли. Они делают характерные паутинные гнезда на лиственных деревьях. Взрослая бабочка очень красивая – белая с мелкими черными пятнами и таким образом напоминает зимний мех на зверьке горностае. Для этого вида характерен многолетний тип динамики (например, как у саранчи), т.е. численность их резко повышается один раз в 10-13 лет. Последнее массовое появление этих насекомых в нашей республике было более 10 лет назад (в. Петрозаводске в 2012 г.),

— говорит ученый-биолог, профессор ПетрГУ Светлана Николаевна Лябзина.

Как она разъяснила, личинки горностаевой моли очень прожорливы: объедают у дерева листья и молодые побеги. Излюбленное растение этих гусениц — черемуха, но далее они переползают на яблоню, грушу, сливу, могут на рябину. К сожалению, часть деревьев погибнет, т.к. не сможет перенести дефолиацию (опадание, в данном случае уничтожение. листьев).

— Обрабатывать плодовые деревья сильными инсектицидами сейчас не рекомендуется (часть химических веществ сохранится и попадет в организм животного или человека) для профилактики можно опрыскать листья и ствол мыльным раствором или настоем чеснока, багульника и пижмы. Это отпугнет личинки. Желательно опрыскивание проводить несколько раз в течение месяца», - пояснила, профессор ПетрГУ.//фото Елена Миронова, Сергей Якунин, сообщество "Пряжа — самый теплый поселок"