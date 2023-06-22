Новый редкий вид грибов нашли в Карелии

Сотрудники Водлозерского парка и парка «Паанаярви» провели совместную экспедицию и нашли необычный гриб. Ранее его никогда не встречали в Карелии, сообщили в минприроды республики.

Специалисты КарНЦ РАН изучили образец и определили, что это Микростома вытянутая (Microstoma protractum (Fr.) Kanouse).

Гриб растет в смешанных и сосновых лесах Европейской части, на Кавказе, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В нашем регионе такую находку сделали впервые.

Во время экспедиции также нашли новые места произрастания гриба Саркосомы шаровидной (Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm). Она внесена в Красную книгу России. Найдены были и порядка 500 орхидей калипсо. // фото: Анастасия Протасова/нацпарк «Паанаярви»