Схема движения транспорта сегодня изменится в Петрозаводске

Ремонтные работы пройдут сегодня с 23:00 до 05:00 завтрашнего утра на Зареке. Из-за этого схема движения изменится, сообщили в мэрии Петрозаводска, ссылаясь на РЖД.

В районе железнодорожного переезда между улицами Ригачина и Онежской Флотилии организуют реверсивное движение.

Там будут укладывать новый резинокордный настил. Второй этап работ проведут в ночь с 27 на 28 июня. Движение транспорта опять станет реверсивным с 23:00 до 05:00. // фото: администрация Петрозаводска