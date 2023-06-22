22 июня 2023, 20:27
Схема движения транспорта сегодня изменится в Петрозаводске
Из-за ремонта железнодорожного переезда на Зареке введут ограничения
Ремонтные работы пройдут сегодня с 23:00 до 05:00 завтрашнего утра на Зареке. Из-за этого схема движения изменится, сообщили в мэрии Петрозаводска, ссылаясь на РЖД.
В районе железнодорожного переезда между улицами Ригачина и Онежской Флотилии организуют реверсивное движение.
Там будут укладывать новый резинокордный настил. Второй этап работ проведут в ночь с 27 на 28 июня. Движение транспорта опять станет реверсивным с 23:00 до 05:00. // фото: администрация Петрозаводска