Как петрозаводчанка «наказала» банкротством строительную компанию

Текст и фото: Антонина Кябелева

4 августа 2022 года судья Арбитражного суда РК Анита Свидская приняла решение прекратить процедуру банкротства в отношении ООО «Консоль С». Требования кредиторов, попавших в соответствующий реестр, были полностью удовлетворены. За долги ООО «Консоль С» расплатилась строительная компания «КФК № 1». Но окончательную точку в этой истории ставить рано.

Если банкротством никого в наше время не удивишь, то вот ситуация, когда физическое лицо банкротит строительную компанию и выходит из этой неравной борьбы победителем, можно назвать уникальной.

Скандально известная в Карелии ярославская компания «Консоль С» начала работать в Петрозаводске с 2016 года. Генеральный директор и один из совладельцев ООО «Консоль С» Анатолий Выпирайло тогда часто мелькал в прессе и обещал построить сотни социальных квартир для льготных категорий граждан.

Анатолий Выпирайло

Многие поверили этим обещаниям и вложили свои деньги в строительство комфортного жилья в районе Университетского городка. Среди них оказалась и Ирина Трунова, которая в 2019 году приобрела квартиру в строящемся доме в районе Дивизионного проезда в Университетском городке. Однокомнатную квартиру площадью 28,2 квадратных метра за 1,524 миллиона рублей ООО «Консоль С» обязалось предоставить не позднее 31 октября 2019 года.

Цена квадратного метра в еще не построенном доме получилась для того времени весьма ощутимой — 54 тысячи рублей.

Не дождавшись новой квартиры, Трунова обратилась в Петрозаводский городской суд, который встал на ее сторону. Компания «Консоль С» обязана была вернуть истице 1,524 миллиона рублей, уплаченные за квартиру, плюс более 1,1 миллиона рублей в виде штрафных санкций, компенсации морального вреда и неустойки. Компания решение суда не выполнила. И тогда Трунова решилась на редкий для обычного гражданина шаг - направила заявление в арбитражный суд о признании ООО «Консоль С» банкротом.

14 января 2022 года Арбитражный суд Республики Карелия рассмотрел заявление петрозаводчанки и признал его обоснованным. ООО «Консоль С» признали банкротом, в отношении компании было открыто конкурсное производство сроком на один год – до 13 января 2023 года. Конкурсным управляющим назначили Михаила Королева.

В качестве обеспечительных мер был фактически наложен арест на часть квартир в новых домах, построенных в Университетском городке. ООО «КФК №1», которая достраивала за банкротом жилые здания в районе Дивизионного проезда, не имела права совершать регистрационные действия с квартирами, попавшими в конкурсную массу. Нетрудно предположить, что именно невозможность распоряжаться недвижимостью заставила ООО «КФК № 1» оплатить долги компании «Консоль С». Хотя эти компании связывают не только недвижимость и долги. Интересно, что Анатолий Выпирайло в 2015-2016 годах был гендиректором зарегистрированной в Костроме фирмы «КФК №1» и одновременно являлся одним из ее совладельцев.

Во время судебного заседания 4 августа Михаил Королев представил документальные подтверждения того, что со всеми кредиторами полностью расплатились.

Общая сумма долга составила 8,4 миллиона рублей. Из этой суммы инициатор банкротства Ирина Трунова получила 2,6 миллиона рублей.

Ее представитель, руководитель отдела правовой защиты ООО «МФЦН» Оксана Маннинен подтвердила, что деньги дошли до Труновой.

Тем не менее, Маннинен возражала против окончания производства по делу о банкротстве. Она объяснила, что от действий фирмы «Консоль С» пострадало много граждан, которые не смогли взыскать с компании деньги и не попали в реестр кредиторов. По ее словам, в службе судебных приставов находится более 90 исполнительных производств. Она отметила, что пятьдесят человек, которым задолжала строительная фирма, не попали в реестр. Кто-то не обращался о включении его в реестр кредиторов, так как потерял надежду добиться справедливости, другие обратились, но по каким-то причинам не попали в этот список.

Оксана Маннинен

В частности, рассказала Оксана Маннинен, Ирина Трунова подала еще один иск в суд на ООО «Консоль С» на возмещение убытков в сумме 3 миллионов рублей. Так как иск еще не рассмотрен, эти требования в рамках дела о банкротстве она сейчас предъявить не может. В похожей ситуации оказались и другие граждане.

Судья Анита Свидская внимательно отнеслась к вопросу о том, насколько граждане, которые «оказали за бортом» процедуры банкротства, смогут вернуть в будущем свои средства. Другими словами, насколько компания «Консоль С» сможет восстановить свою платежеспособность и расплатиться с гражданами.

Судя по словам Михаила Королева, подобная перспектива выглядит сомнительной. «Я не знаю о дальнейших целях руководителя», - сказал он. Конкурсный управляющий напомнил, что никто не мешает вновь подать заявление в суд о признании должника банкротом. Он, правда, не упомянул, что обычному гражданину сделать это крайне трудно, так как инициатор банкротства вынужден взять на себя серьезные финансовые обязательства по уплате вознаграждения конкурсному управляющему, которое, в зависимости от продолжительности процедуры банкротства, может измеряться сотнями тысяч рублей. В случае если с должника нечего взять, инициатор банкротства рискует собственными средствами.

«Последние два года хозяйственную деятельность общество не вело. Строительство завершала непосредственно «КФК №1». В связи с тем, что у должника на тот момент возникли какие-то финансовые проблемы. Строительство было завершено в полном объеме. Обязательства КФК, в принципе, по завершению строительства исполнила, и «Консоль С» шатко-валко обязательства перед физическими лицами тоже исполнило. Все объекты недвижимости были переданы»,

- сказал Королев.

Речь идет о том, что граждане, которые вложили деньги в строительство жилья, получили свои квартиры. Но многие выиграли судебные процессы, связанные со штрафными санкциями за затягивание сроков строительства и компенсациями за ненадлежащее качество возводимого жилья.

Королев отметил, что всем гражданам, подтвердившим в суде свои материальные претензии к «Консоль С», были направлены уведомления о возможности включения их в реестр кредитов. К сожалению, многие этой возможностью так и не воспользовались. По мнению конкурсного управляющего, отказать в прекращении процедуры банкротства нет никаких законных оснований.

Судебное определение было предсказуемым. ООО «Консоль С» вышло из процедуры банкротства. Правда, определение Арбитражного суда Карелии может быть обжаловано. Оксана Маннинен сказала, что ее доверительница воспользуется этой возможностью. Если в апелляционной инстанции встанут на сторону Труновой, то процедура банкротства будет продолжена, и теоретически реестр кредиторов смогут пополнить другие граждане.