В медучреждения республики поступило 44 новых автомобиля

За восемь месяцев текущего года для медучреждений Карелии закуплено 44 автомобиля. До конца года в министерстве здравоохранения планируют приобрести еще девять машин за счет средств федерального бюджета, рассказал министр Михаил Охлопков.

«Обладателем нового автотранспорта недавно стала, например, Медвежьегорская больница, куда поступили сразу четыре легковых автомобиля. Два из них предназначены для ЦРБ, другие два отправятся в Повенец и Пиндуши»,

- уточнил глава минздрава.

Новые авто уже поступили в Межрайонную больницу №1 и Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, в Сортавальскую, Пудожскую, Сегежскую, Питкярантскую, Пряжинскую, Кемскую, Калевальскую, Беломорскую и Лоухскую ЦРБ. Машины предназначены для доставки врачей по вызову на дом, для доставки пациентов в медучреждения, а также для перевозки биоматериалов для лабораторных исследований, и доставки лекарств в отдаленные населенные пункты. Фото: t.me/antidot10.