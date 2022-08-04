Петрозаводск украсят скульптуры по мотивам литературных произведений

Выбрать понравившиеся арт-объекты, которые украсят улицы Петрозаводска горожане могут до 15 августа. Онлайн-голосование проходит на странице CreatePTZ в соцсети ВК.

Всего на выбор представлены 10 предложений для создания скульптур в дополненной реальности (AR). Их основой станут литературные сюжеты по мотивам произведений победителей и лауреатов конкурса «Петрозаводск. Это моя земля». В рамках проекта уже состоялся конкурс художественных произведений, авторы которых рассказали о любимых местах Петрозаводска, вспомнили городские легенды.

«Пять произведений победителей и лауреатов конкурса, которые наберут наибольшее количество голосов, станут основой для создания AR-объектов в местах их действия. Объекты дополненной реальности будут изображать эпизоды из рассказов или их героев, а посмотреть на созданные визуальные образы можно будет с помощью мобильного телефона в приложении Arcona»,

- рассказали в пресс-службе городской администрации. Фото: «Бабушкины маршруты» vk.com/createptzkarelia.