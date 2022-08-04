В Первомайском районе схему движения транспорта изменят на одну ночь

В Петрозаводске 6 августа с 01.00 до 07.00 изменится схема движения транспорта в Первомайском районе (см. схему), предупредили в мэрии.

Из-за ремонтных работ до утра будет полностью перекрыта Железнодорожная улица. Временные неудобства связаны с укладкой асфальта на проезжей части.

«Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда. Пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен»,

- отметили в мэрии. Схема: petrozavodsk-mo.ru. Фото: newsorel.ru.