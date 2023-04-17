Как Карелия пережила начало 2023 года: разводы, цены, безработица

Текст и фото: Антонина Кябелева

Недавно вышел очередной сборник Карелиястата, рассказывающий о социально-экономическом положении в карельских районах и городах в январе-феврале 2023 года. Мы попытались выделить самые знаковые показатели, демонстрирующие то, как меняется наша жизнь.

Оборот организаций в начале 2023 года, по сравнению с январем-февралем 2022 года, снизился на 9,6 процента. Хуже всего ситуация в Костомукше, где оборот организаций за первые два месяца 2023 года упал на 41,9 процента. В лидерах Медвежьегорский район с показателями в 124 процента к январю-февралю 2022 года. Петрозаводск демонстрируют стабильность — 100,5 процента.

Хуже ситуация с промышленным производством. По сравнению с январем-февралем 2022 года, в целом по Карелии было отгружено товаров собственного производства меньше на 26,1 процента.

Самые низкие показатели в Костомукше, где объем промышленного производства за первые два месяца 2023 года снизился на 44,3 процента.

В Медвежьегорском районе он, напротив, увеличился в 2,6 раза. Это самый высокий показатель в республике. Правда, доля Медвежьегорского района в структуре промышленного производства составляет всего 0,7 процента, тогда как Костомукши — 29 процентов. Петрозаводск показал небольшой прирост — 103 процента к январю-февралю 2022 года.

Если говорить об отдельных видах экономической деятельности, то картина следующая: добыча полезных ископаемых сократилась на 30,2 процента, а в обрабатывающей промышленности произошло снижение на 24,5 процента.

В Костомукше в январе-феврале 2023 года обрабатывающая промышленность продемонстрировала падение на 71,8 процента!

За первые два месяца 2023 года производство необработанных лесоматериалов снизилось на 16,2 процента, обработанных — на 31 процент, а производство мяса сократилось на 18,6 процента.

Зато производство молока увеличилось на 10,4 процента, а хлебобулочных изделий — на 13 процентов. По информации на 1 марта 2023 года, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,3 процента, в том числе коров — на 5 процентов. Количество свиней возросло в 3,6 раза.

В сфере жилищного строительства наметилась тенденция к снижению. За январь-февраль 2023 года введено в строй на 3,8 процента меньше квадратных метров жилых помещений, чем за аналогичный период 2022 года. Учитывая, что в начале прошлого года жилищное строительство демонстрировало резкий рост, ситуация, скорее всего, выправится. Тем более, что в столице республики, где строится каждый третий дом, жилищное строительство набирает темпы. В Петрозаводске за январь-февраль 2023 года объем вводимого в строй жилья вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4 процента.

Удельный вес прибыльных и убыточных организаций в целом по Карелии в январе 2023 года составил, соответственно, 54,4 и 45,6. В Пудожском районе, судя по статистике, убыточных предприятий нет вовсе. А вот в Калевальском районе ситуация прямо противоположная — все терпят убытки. В Прионежском районе удельный вес прибыльных и убыточных организаций составляет, соответственно, 10 и 90. В Сегежском районе прибыльные и убыточные организации разделились ровно пополам: 50 на 50.

Оборот розничной торговли в январе-феврале 2023 года в сопоставимых ценах снизился на 6,7 процента. Рост оборота розничной торговли (в пределах 1-7 процентов) зафиксирован в Суоярвском, Кемском, Кондопожском, Пряжинском и Пудожском районах.

Интересно, но в относительно благополучном Петрозаводске снижение оборота розничной торговли было весьма ощутимым — на 8,3 процента.

Очевидно, что продолжается снижение покупательской способности населения на фоне роста цен.

Поведение цен подтверждает этот очевидный вывод.

Если сравнивать февраль 2023 года с февралем 2022 года, то продовольственные товары подорожали на 8,3 процента, алкогольные напитки — на 5,9 процента, непродовольственные товары — на 12,9 процента, услуги на 12,2 процента.

По информации на 1 марта 2023 года, на учете в службе занятости состояли 5 108 человек, из которых 4 387 граждан имели статус безработных. Одновременно потребность предприятий в работниках составила 6 028 человек. За февраль 2023 года безработных стало больше на 4,2 процента. Если же сравнивать ситуацию с безработицей с 1 марта 2022 года, то количество безработных снизилось на 12,5 процента.

Самая неблагополучная ситуация в Муезерском районе, где количество безработных за год увеличилось на 26,6 процента, и в Олонецком районе, где потерявших работу стало больше на 16,8 процента. Усугубляет ситуацию небольшое число вакансий. В Муезерском районе на учете в службе занятости состоят 97 человек, а потребность предприятий в работниках составляет всего 34 человека. В Олонецком районе в службе занятости состоят 344 гражданина, а вакансий всего 106.

На 1 вакансию в Олонецком районе претендуют в среднем 3,2 потерявших работу, в Муезерском районе — 2,9, в Костомукше — 2. Это тройка самых неблагополучных в Карелии мест в плане поиска работы.

Судя по статистике, легче всего найти работу в Сортавальском районе (на 1 вакансию приходится 0,4 претендента), в Суоярвском, Лахденпохском и Пряжинском районах, где на 1 вакансию приходится только 0,5 человека. В среднем по республике, на 1 вакансию приходится 0,8 человека.

В январе 2023 года продолжилась печальная тенденция, связанная с сокращением населения Карелии. На 371 родившихся пришлось 853 умерших. Другими словами, только за один месяц население республики сократилось на 482 человека.

Естественная убыль населения зафиксирована во всех районах и городах Карелии.

Январь 2023 года заставил распасться многие семейные пары. Если в течение первого месяца 2023 года брак зарегистрировали 154 пары, то официально развелась 201 супружеская чета. В Петрозаводске на 74 брака пришлось 86 разводов.