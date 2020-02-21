Кадеты Карельского корпуса принесли присягу

Сегодня в Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского учится порядка 200 ребят. Им преподают основы военно-морской подготовки, основы и историю Вооруженных Сил РФ, самбо, рукопашный бой, дзюдо. По словам воспитателя морского класса, капитана второго ранга Краснознаменного Северного флота Валерия Козленкова, в лучшие годы около 70% выпускников этого учреждения избирают профессию военного.

«Клятва кадет» традиционно проходит в военно-учебном заведении в преддверии Дня защитника Отечества. Сегодня порядка 40 ребят, получивших первоначальные навыки строевой подготовки, воинской дисциплины, прошли этот торжественный ритуал.

Тяжелую ношу возложили вы на свои плечи. Надев форму, вы должны контролировать каждый свой шаг, ведь смотреть на вас будут как на военных людей,

- сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Михаил Дийков.

Приказом начальника Главного штаба «Юнармии» Российской Федерации Героя РФ летчика-космонавта Романенко медалью «Юнармейская доблесть» II степени награжден кадет Александр Петров. Это первая подобная медаль у нас в Карелии и десятая - в Российской Федерации.

«Не стесняйтесь носить юнармейские значки, иногда они превращаются в настоящие медали от Министерства обороны РФ», - напутствовал кадет Михаил Дийков.