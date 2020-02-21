Петрозаводчане активно шлют фотографии для коллажа ко Дню Победы

В Петрозаводске активно создается большая фотозона, посвященная празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 мая на площади Кирова будет установлена десятиметровая конструкция. Она образует слово «Победа». Каждая буква будет составлена из фотографий участников войны.

Администрация карельской столицы призывает петрозаводчан присоединиться к заполнению конструкции снимками. Каждый может прислать фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и поделиться их историей. Снимки с кратким описанием (ФИО героя, место его службы и т.д.) необходимо загрузить в специальный фотоальбом. Сделать это нужно не позднее 8 марта.

На сегодняшний день в альбоме уже более 170 фотографий, и он продолжает активно заполняться.