21 февраля 2020, 20:45
Общество

Петрозаводчане активно шлют фотографии для коллажа ко Дню Победы

Десятиметровая конструкция с фотографиями участников Великой Отечественной войны появится на площади Кирова

В Петрозаводске активно создается большая фотозона, посвященная празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 мая на площади Кирова будет установлена десятиметровая конструкция. Она образует слово «Победа». Каждая буква будет составлена из фотографий участников войны.

Администрация карельской столицы призывает петрозаводчан присоединиться к заполнению конструкции снимками. Каждый может прислать фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и поделиться их историей. Снимки с кратким описанием (ФИО героя, место его службы и т.д.) необходимо загрузить в специальный фотоальбом. Сделать это нужно не позднее 8 марта.

На сегодняшний день в альбоме уже более 170 фотографий, и он продолжает активно заполняться.

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Метки: 
Петрозаводск
день победы
коллаж
фотографии
площадь Кирова
Великая отечественная война
новости петрозаводска