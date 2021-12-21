Кабинеты вакцинации от COVID-19 будут работать в новогодние праздники

В Карелии работают 30 стационарных и 47 мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, а также 30 мобильных бригад. В региональном Минздраве сообщили, что кабинеты вакцинации будут работать в новогодние праздники.

По информации на понедельник, 20 декабря, первым компонентом вакцины привились 276 140 человек, или 57% от общего числа взрослого населения и 71,3% от подлежащих вакцинации с учетом плана 80%.

Полностью привились 254 528 человек, или 52,5% от общего числа взрослого населения и 65,7% от подлежащих вакцинации с учетом плана 80%. Активно делают прививки люди в возрасте 60+. (фото pixabay.com, ulleo)