Семьям с детьми предложили ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей

Законопроект, предлагающий ввести в России ежемесячную выплату десяти тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети, внесли в Госдуму. Об инициативе депутатов пишет «Газета.ру».

Проект федерального закона устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением, усыновлением первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок. По 10 тысяч на ребенка предлагается выплачивать, пока ему не исполнится 18. Родители смогут получать выплату, пока младшему из детей не исполнится 18.

Авторы инициативы рекомендуют установить ежегодную индексацию выплаты «на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года». Такие выплаты предлагается ввести с нового года. Проект закона коснется до 60 миллионов человек. (фото pixabay.com, jarmoluk)