На трассе «Петрозаводск-Суоярви» обнаружили слой снега и гололед

Специалисты регионального Госкомитета по жилищному надзору обследовали дороги «Петрозаводск-Суоярви» и «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск». В ходе рейда в Суоярвском районе были обнаружены нарушения требований нормативов к безопасности дорог при их ремонте и содержании.

Например, на дороге «Петрозаводск-Суоярви» нарушены требования к установке знака у железнодорожного переезда, повреждено ограждение для пешеходов, не выполнена уборка снега у перильных дорожных ограждений на мосту через реку Шуя. На проезжей части слой снега превышает 5 сантиметров, скользко. Все это не создает безопасных условий перевозки грузов и пассажиров.

Подобные нарушения установлены и на дороге «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск». В поселке Тойвола автобусная остановка также далека от идеала – снег и лед не убраны, обработка реагентами не проведена. Подрядчику выдали предписание устранить нарушения. (фото vk.com)