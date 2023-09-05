К смартфону мужчины случайно привязали чужой счет – он сел на 2,5 года

Житель Кеми потратил четыре тысячи рублей с чужого банковского счета, за это его осудили на 2,6 года лишения свободы. Пикантность ситуации в том, что к номеру телефона осужденного случайно привязали «Мобильный банк» чужого человека.

Мужчина купил сим-карту и вскоре стал получать сообщения о денежных операциях. Так он понял, что банк допустил ошибку, и решил ею воспользоваться.

Перевел четыре тысячи рублей с чужого счета на карту подруги, обналичил и потратил. Таким образом он совершил кражу, его судили и приговорили к лишению свободы, так как ранее он уже несколько раз был судим.

Оказалось, его номером телефона раньше пользовался владелец счета. Но несколько лет назад заблокировал его и привязал другой номер телефона к своей банковской карте.

Однако банк не отключил от услуги «Мобильный банк» заблокированный номер, а оператор сотовой связи выпустил его в продажу, так этот номер и приобрел житель Кеми. // фото: 10634669/ pixabay.com