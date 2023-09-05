Лось на дороге отправил двух петербуржцев в больницу в Карелии

В Олонецком районе вблизи Коверы на трассу «Кола» вышел лось. Этого явно не ожидали те, кто передвигался на автомобиле «Рено Лагуна».

Легковой автомобиль вылетел в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. В машине оказались повреждены лобовое стекло и крыша. Авария случилась 4 сентября в 20:40.

В результате дорожного происшествия пострадали два человека, жители Петербурга. 66-летний водитель и 62-летнюю женщину-пассажира доставили в больницу. Что с животным – не известно. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии