Попытка купить брендовую обувь по дешевке привела к разочарованию

Желание сэкономить на покупке кроссовок известного бренда плохо закончилась доля петрозаводчанки. Женщина нарвалась на мошенников и потеряла деньги, сообщили в МВД Карелии.

Она общалась с продавцом при помощи онлайн-доски объявлений. Цена горожанку устроила – 13 тысяч рублей, то есть существенно ниже рыночной.

Она обсудил детали сделки, доставки и перевела указанную сумму. После этого продавщица исчезла, а объявление и всю переписку удалила. // фото: Micheal0424/ pixabay.com