Силовики нагрянули в квартиру депутата Петросовета Тимура Зорнякова

5 сентября в квартиру руководителя Центра спортивной подготовки и депутата Петросовета Тимура Зорнякова на Кукковке нагрянули силовики. Об этом сообщает «МК в Карелии».

Сотрудники ФСБ приступили к обыскам еще утром. Журналистам стала известна и реакция близких на происходящее – родные Зорнякова в шоке.

Зорняков ранее уехал из Карелии на работу в новых территориях. В июле сотрудники ФСБ изъяли документы из офиса Зорнякова в спортивном центре «Акватика». // фото читателя «МК в Карелии»