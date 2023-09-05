05 сентября 2023, 15:15
Происшествия

Силовики нагрянули в квартиру депутата Петросовета Тимура Зорнякова

Стала известна реакция близких Зорнякова на работу ФСБ

5 сентября в квартиру руководителя Центра спортивной подготовки и депутата Петросовета Тимура Зорнякова на Кукковке нагрянули силовики. Об этом сообщает «МК в Карелии».

Сотрудники ФСБ приступили к обыскам еще утром. Журналистам стала известна и реакция близких на происходящее – родные Зорнякова в шоке.

Зорняков ранее уехал из Карелии на работу в новых территориях. В июле сотрудники ФСБ изъяли документы из офиса Зорнякова в спортивном центре «Акватика». // фото читателя «МК в Карелии»

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Метки: 
обыски
Тимур Зорняков
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