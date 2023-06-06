К памятнику Пушкину петрозаводчане несут цветы

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина памятник ему рукотворный в Петрозаводске не остается без внимания. С самого утра к монументу несут цветы. Почитатели поэта приходят отдать дань уважения «нашему все».

Петрозаводчанка Эмилия Яковлевна живет поблизости — на Пушкинской, 3-А, о чем с восторгом говорит:

«Представляете, мне в 1950 году, на мое пятнадцатилетие папа подарил полное собрание сочинений Пушкина. И в Петрозаводске мне посчастливилось жить рядом с памятником Пушкину!».

Эмилии Яковлевне 88 лет, и она до сих пор с восторгом читает стихи любимого поэта. Радуется, что 6 июня петрозаводчане приносят цветы к памятнику Пушкину, а школьники в сквере декламируют его произведения.

Ко дню рождения поэта в секторе редких книг Национальной библиотеки Карелии открылась выставка «Из Пушкинской коллекции» (0+), на которой можно увидеть издания XIX-XX вв., хранящиеся в редком фонде. Среди них - два прижизненных издания поэта: роман «Евгений Онегин» (Санкт-Петербург, 1833) и поэма «Братья-разбойники» (Москва, 1827). На выставке также экспонируются собрания сочинений Пушкина, вышедшие в 1880-1890 годах и в начале XX столетия.

Еще одна книжная выставка в библиотеке - «За Пушкинской строкой», на ней представлены издания, посвященные биографии и произведениям великого русского поэта. Дети здесь найдут любимые сказки, а взрослые читатели - книги о жизни и особенностях творчества А. С. Пушкина.