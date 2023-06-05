Школьникам Карелии предложили станцевать ко Дню России

Всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России» стартует 8 июня. Флешмоб продлится до 12 июня.

Принять участие предлагают школьникам. Для этого нужно записать видео со своим танцем на песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», сделать пост, опубликовав на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Россиякдш. В публикации нужно указать регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения. Как сообщается в паблике карельского министерства культуры, приветствуются работы с большим количеством участников.

Из всех роликов выберут только 20. Эти работы войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ». // фото unsplash.com