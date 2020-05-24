Известные музыканты сегодня споют в честь Иосифа Бродского

24 мая исполняется 80 лет со дня рождения культового российского поэта Иосифа Бродского. По случаю юбилея поэта сегодня стартует музыкальный марафон "Не выходи из комнаты".

В концерте поучаствуют Баста, Александр Васильев из группы "Сплин", Диана Арбенина, Андрей Макаревич, Noize MC, Billy’s Band. После выступлений обещают премьеру отрывка из документального фильма "Часть речи. 2020", посвященного поэту. Начало в 17.00. 12+

А в 19.00 часов Театр Ленсовета покажет постановку "Бродский. Изгнание". Как сообщает РИА Новости, режиссер Инесса Перелыгина-Владимирова не только написала инсценировку с фрагментами из поэмы "Горбунов и Горчаков", пьесы "Мрамор" и документальными свидетельствами из книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским", но и исполнила одну из ролей. 12+

Также сегодня исполняется 90 лет со дня рождения советского актера Олега Ефремова. По случаю юбилея в 19:00 в МХТ начнется вечер "Наш Ефремов". 12+

Кстати о Бродском. В период самоизоляции карельское арт-пространство "Агрикалча" устраивало конкурс, предлагая всем желающим адаптировать известное "Не выходи из комнаты" под наши реалии. Первое место занял карельский писатель Сергей Филенко. Вот его работа:

Не выходи из комнаты, нет, не слезай с дивана.

Вместо Макдональдса – кухня, вместо Турции – ванна.

За дверью бессмысленно все, приятели тянут руки

Немытые. Которыми в уборной за члены держались, с…ки.



О, не выходи из комнаты, не залезай в маршрутку.

Быстро сменяешь синицу в грязной руке на больничную утку.

Выложи селфи, с умным лицом толстую книгу читая.

И верни эту книгу на полку, не раскрывая.



Не выходи из комнаты; не считай, что ты хоть кому-то нужен.

Слопай подряд полдник, обед, и тройной ужин.

Ты выйдешь – а тебя погонят обнулять конституцию.

Как оправдаться потом за свою проституцию?



О, не выходи из комнаты. Твои руки растут из зада

А зад – на плечах. И без тебя вокруг слишком много ада.

Ты полысел, потолстел. Давно исчезли поллюции.

В зеркало погляди: ты не венец эволюции.



Есть мнение: «эпидемия нам за наши грехи».

А почему в Госдуме все живы, хлопают крыльями, как петухи?

Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.

Тут Россия. Всеобщая обнулянция.



Ты был дураком! Не смог уехать в Европу.

Не выходи из комнаты! Любуйся в окошко на ж…пу!

Слизень в скорлупке квартиры. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.