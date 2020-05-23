23 мая 2020, 11:34
Культура

Дети в Карелии устраивают онлайн-концерт

Детская музыкальная школа им. Георгия Свиридова приглашает на концерт «В ожидании лета»

25 мая Детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова приглашает всех желающих на очередной «Концерт из дома», сообщает пресс-центр администрация Петрозаводска. Онлайн-выступление стартует в 18.00 в группе учреждения. На этот раз в онлайн-формате выступят воспитанники фортепианного отделения.

Выступление в дистанционном формате для преподавателей и их воспитанников станет шестым с начала апреля. Ранее отчетные концерты давали оркестровое и фортепианное отделения, а также отделение народных инструментов. 

Помимо этого, на виртуальной площадке состоялся большой традиционный концерт «Юное звучание весны». В нем приняли участие ученики всех отделений.

С записями предыдущих выступлений можно познакомиться в группе «ДМШ им. Георгия Свиридова – Петрозаводск». 

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