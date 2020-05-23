Дети в Карелии устраивают онлайн-концерт

25 мая Детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова приглашает всех желающих на очередной «Концерт из дома», сообщает пресс-центр администрация Петрозаводска. Онлайн-выступление стартует в 18.00 в группе учреждения. На этот раз в онлайн-формате выступят воспитанники фортепианного отделения.

Выступление в дистанционном формате для преподавателей и их воспитанников станет шестым с начала апреля. Ранее отчетные концерты давали оркестровое и фортепианное отделения, а также отделение народных инструментов.

Помимо этого, на виртуальной площадке состоялся большой традиционный концерт «Юное звучание весны». В нем приняли участие ученики всех отделений.

С записями предыдущих выступлений можно познакомиться в группе «ДМШ им. Георгия Свиридова – Петрозаводск».