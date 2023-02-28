«Изменений нет, а лозунгов много»: как судили о мэрии Петрозаводска

Депутатам и чиновникам мэрии ровно двадцать лет назад на работу пришлось проходить сквозь строй пикетчиков. Они собрались, чтобы выразить свой протест против роста количества муниципальных чиновников и размеров их зарплат.

На пикет рядом с мэрией пришло более 50 человек. Сложно судить – много это или мало. Накануне разнесся слух, будто бы пикет власти города не разрешили, тем не менее люди пришли и вели себя активно. Горожанам надоело засилье чиновников. «Мужчины получают 3 тысячи рублей на заводах! А секретарша в мэрии – 10 тысяч. Товарищи, мы не должны молчать!» - взывала пенсионерка.

«Это неправильно, что мэрия раздувает штат, что платят такие зарплаты, а квалификация этих работников низкая. По блату, по свату принимают на работу»,

- поддержала ее женщина.

Мимо пикетчиков проходили депутаты и приглашенные на сессию гости, и почти все они были солидарны с петрозаводчанами. Собственно, было бы странно, если бы было наоборот. Все же пикет был организован партией «Единая Россия», а глава местного отделения Владимир Собинский сам тогда Петросовет и возглавлял. Бывший мэр Петрозаводска (как бы тогда не называлась эта должность), почетный гражданин нашего города Павел Васильевич Сепсяков отметил: «В мое время в Горсовете работало 80 человек. Сейчас 380. У меня не было ни одного советника, были заместители председателя. И дальше отделы, которые выходили на учреждения и организации».

Спустя 20 минут после начала пикета к горожанам вышли тогдашний мэр Виктор Масляков и председатель совета Владимир Собинский. Последний уповал на то, что пришедшие горожане создадут согласительную комиссию, которая примет участие в решении проблем. Масляков же пытался объяснить пришедшим, что город – организм сложный, и наскоком его проблемы не решить: «Непросто управлять городом, честно скажу. С монополистами сегодня договариваться очень сложно. Но то, что произошло в эту зиму, это просто преступление. Мы с себя вины не снимаем. Самое главное, что мы сегодня платим за все услуги».

Сессия все же началась, отчет главы города состоялся. Были к мэру вопросы и у депутатов, и у гостей. Понятно, что довольны были не все. Но отчет был одобрен. «Больших изменений нет, а лозунгов много», - так прокомментировал Павел Сепсяков работу своих последователей.

Жюри подвело итоги 4-го Международного фестиваля снежных и ледовых скульптур. В 2003 году фестиваль был назван «Легендами Онежского озера». В выходные на празднике собралось немало петрозаводчан и гостей столицы. Но гораздо больший восторг у них вызвали соревнования «моржей». Все они признавались, что уже забыли, что такое грипп или простуда. Члены клуба «Виктория» использовали любую возможность, чтобы оздоровить свои организмы. Да и продемонстрировать свои могучие торсы. Купание для них было прежде всего удовольствием.

Гуляющие тем временем внимательно рассматривали снежные и ледовые изваяния и сравнивали свои предпочтения с уже известным решением жюри. Первое место в номинации «Снежная скульптура» заняла композиция под названием «Разборка». Мало у кого вызвал удивление тот факт, что в юбилейный для Петрозаводска год победила скульптура с двумя козлиными головами (напомним, что 2003 год был Годом Козы по Китайскому календарю). Все же – гороскопы прочно вошли в нашу жизнь и сознание. В других фигурах были так или иначе представлены городская и историческая тематики. Скульптурам были присвоены красивые названия: «У ангелов есть крылья», «Онежский сон», «Явление апостола Петра при рождении города». Кстати, именно изваяние с апостолом победило в номинации «Ледовая скульптура».

Тогда же прочно вошла в наш быт традиция фотографироваться на фоне недолговечных скульптур. Как долго они стояли на набережной, зависело не только от погоды, но и от сознательности горожан. Чтобы уберечь детей от соблазна забраться на какую-нибудь из фигур, организаторы фестиваля пообещала Снежный городок для малышей. Но вместо этого ограничились деревянной горкой. Пришлось родителям развлекать своих чад другими проверенными способами – катанием на арендованных автомобильчиках, к примеру. Также можно было участвовать в хороводах фольклорного ансамбля «Петровская слобода», который выступал на набережной.

Таким было 28 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.