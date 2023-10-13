13 октября 2023, 21:40
Избившего полицейского ногами сегежанина осудили условно
Пьяный житель Карелии пытался помешать задержать своего собутыльника
Попытка вступиться за товарища закончилась для 35-летнего жителя Сегежи статусом осужденного и условным сроком. Беда в том, что в противостояние он вступил с полицейским, сообщили в прокуратуре Карелии.
Инцидент случился в марте, силовиков вызвал мужчина, которого избил неизвестный. Полицейские приехали и хотели задержать нетрезвого сегежанина, однако вмешался собутыльник подозреваемого.
Когда сотрудники полиции стали надевать н наручники на агрессора, его приятель напал на представителей власти и избил одного из них ногами.
Свою вину он признал и объяснил, что был сильно пьян и просто пытался помочь другу. Суд наказал его одним годом лишения свободы условно. // фото: freepik.com