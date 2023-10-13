Избившего полицейского ногами сегежанина осудили условно

Попытка вступиться за товарища закончилась для 35-летнего жителя Сегежи статусом осужденного и условным сроком. Беда в том, что в противостояние он вступил с полицейским, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в марте, силовиков вызвал мужчина, которого избил неизвестный. Полицейские приехали и хотели задержать нетрезвого сегежанина, однако вмешался собутыльник подозреваемого.

Когда сотрудники полиции стали надевать н наручники на агрессора, его приятель напал на представителей власти и избил одного из них ногами.

Свою вину он признал и объяснил, что был сильно пьян и просто пытался помочь другу. Суд наказал его одним годом лишения свободы условно. // фото: freepik.com