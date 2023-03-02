Избившего подростка в «Лотос Плазе» на днях юношу будут судить

Следователи в Петрозаводске возбудили уголовное дело по факту избиения 17-летнего юноши 28 февраля. Обидчиком оказался его ровесник, сообщили в СУ СКР по региону.

Действия 17-летнего подростка квалифицировали как хулиганство с применением насилия. Инцидент произошел вечером в торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза».

Подозреваемый несколько раз ударил сверстника, причинив ему физическую боль. Юношу задержали и решают вопрос о мере пресечения для него. // фото: pixabay.com