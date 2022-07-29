29 июля 2022, 07:37
Из-за роста заболеваемости ковидом жителей Карелии призывают привиться
Михаил Охлопков советует ревакцинироваться «Спутником V» на фоне дефицита спутника Лайт»
Пандемия не закончилась, заболеваемость коронавирусом растет, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Он напомнил, что необходимо не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться.
- Вакцина есть. Если вы не нашли «Спутник Лайт» в своей поликлинике, то можно привиться первым компонентом «Спутника V»! Состав вакцины и эффект будет аналогичным,
– заявил министр.
По его словам, в республике все еще открыты пункты вакцинации, а также действуют выездные бригады. Они могут выехать на место по запросу от работодателей.
Напомним, ранее стало известно о дефиците препарата для вакцинации в регионах России, в том числе в Карелии. // Фото: pxhere.com