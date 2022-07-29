Из-за роста заболеваемости ковидом жителей Карелии призывают привиться

Пандемия не закончилась, заболеваемость коронавирусом растет, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Он напомнил, что необходимо не только вакцинироваться, но и ревакцинироваться.

- Вакцина есть. Если вы не нашли «Спутник Лайт» в своей поликлинике, то можно привиться первым компонентом «Спутника V»! Состав вакцины и эффект будет аналогичным,

– заявил министр.

По его словам, в республике все еще открыты пункты вакцинации, а также действуют выездные бригады. Они могут выехать на место по запросу от работодателей.

Напомним, ранее стало известно о дефиците препарата для вакцинации в регионах России, в том числе в Карелии. // Фото: pxhere.com