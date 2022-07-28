Названы самые необычные имена новорожденных в Карелии

В Управлении ЗАГС Карелии рассказали об именах, которые родители давали своим новорожденным детям в первой половине 2022 года. Информация опубликована в официальном паблике ведомства в соцсети.

Так, самыми популярными мужскими именами в Карелии стали Александр, Максим, Артем, Дмитрий, Матвей, Тимофей, Михаил, Иван, Егор и Марк. Среди женских имен популярностью пользовались Алиса, София, Мария, Ксения, Василиса, Ева, Полина, Виктория, Анна и Варвара.

В ведомстве отметили, что популярные в прошлом году имена Лев, Роман, Даниил, Дарья и Екатерина теперь стали выбирать реже.

Некоторые имена для новорожденных встречались в Карелии лишь один раз. Среди них Елизар, Мустафа, Яромир, Аврора, Веселина, Глафира, Нина, Ярослава. Фото: unsplash.com