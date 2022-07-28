Медведев посетил Приладожье и оценил вступление Финляндии в НАТО

Дмитрий Медведев в ходе своего рабочего визита в Карелию посетил приграничную с Финляндией зону. Об этом сообщает управление пресс-службы главы РК.

Так, в поселке Вяртсиля заместитель председателя Совета безопасности России побывал в отделении погранслужбы и на пункте пропуска через российско-финляндскую границу. В Сортавале Медведев провел совещание по обеспечению пограничной безопасности страны в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Политик отметил, что реакция России на вступление двух стран в Североатлантический альянс будет необходимой и достаточной.

«Я уверен, что мы сможем защитить наши интересы, интересы нашей страны, обеспечить ее безопасность, безопасность граждан необходимыми средствами. Но при этом, мы должны заниматься и развитием своих территорий, несмотря на то, что происходит»,

- отметил зампредседателя Совбеза.

Медведев также заявил, что сейчас количество переходящих границу людей изменилось, однако, рано или поздно товарооборот между странами начнет восстанавливаться.

«Экономика все равно, в конечном счете, побеждает всякого рода политические соображения. Как быстро это произойдет, я не знаю, но мы в любом случае должны и этот период потратить на то, чтобы в максимальной степени способствовать развитию Карелии и других наших территорий, которые так или иначе соприкасаются с новыми участниками Североатлантического Альянса», - подчеркнул политик.

Напомним, свой визит в Карелию Дмитрий Медведев начал сегодня с посещения Петрозаводска. В аэропорту он сразу же отправился в новый командно-диспетчерский пункт, который заработал в июне. Это один из объектов, построенных в рамках модернизации воздушной гавани карельской столицы. Фото управления пресс-службы главы РК