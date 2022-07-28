Овощи и фрукты продолжают дешеветь в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении цен на основные товары в республике за неделю с 16 по 22 июля. Информация приводится на официальном сайте ведомства.

Так, в Карелии подешевели многие овощи и фрукты. Цены на картофель снизились на 8,2%, бананы - на 6,4%, морковь, свеклу - на 6,1%, капусту - на 3,8%, огурцы - на 3,2%, лук - на 2,3%. Вместе с тем на 1,9% подорожали яблоки.

Среди других продуктов яйца подешевели на 5,7%, свинина - на 3,8%, полукопченая колбаса - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2%. В то же время вареная колбаса выросла в цене на 4,3%, макароны - на 3,3%, сосиски и сардельки - на 3,1%.

Еженедельный мониторинг цен проводится в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже. Фото: unsplash.com