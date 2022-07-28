Петрозаводчанам напомнили об отключении горячей воды

Мэрия Петрозаводска напомнила горожанам о том, что 2 августа в центре карельской столицы на целый день будет отключена горячая вода.

С 8 до 20 часов горячей воды не будет в домах на улицах Андропова, Дзержинского, Кирова, Куйбышева, Пушкинской, Свердлова, Германа Титова, на проспектах Ленина и Карла Маркса. Ранее публиковался список домов, которые попадут под отключение.

Неудобства связаны с работами по присоединению трубопровода к реконструированному участку магистральной сети. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: unsplash.com