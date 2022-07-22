Горячую воду отключат в десятках домов в Петрозаводске

В Петрозаводске 2 августа планируется масштабное отключение горячей воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Вода будет отключена с 8 до 20 часов в следующих домах: ул. Андропова, д. 3, 4, 5, 6, 9, ул. Дзержинского, д. 3, 4, 4А, 6, 9, 10, 12, пр. Карла Маркса, д. 1Б, 3А, 6, 6А, 12, 14, 18, 20, 22, ул. Кирова, д. 3, 7, 8, 8А, 10, 12, 15, 18, пл. Кирова, д. 2, 4, 10, 10А, ул. Куйбышева, д. 5, 6А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, пр. Ленина, д.1, 3, 1А, 5, 7, 11А, 11В, 13, 17, 19, 21, ул. Пушкинская, д. 3, 5, 7, 11, 13, 17, ул. Свердлова, д. 3, 4, 10, 11, 20, 23, 25, 26, ул. Германа Титова, д. 2, 7, 9, 12.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. Фото: unsplash.com