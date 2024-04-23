Из-за подтопления дачникам рекомендуют пока не ездить в Падозеро

Хозяйственные постройки частично подтопило в СНТ «Росинка». Угрозы затопления домов нет, рассказали в администрации Пряжинского района.

Руководство администрации и сотрудники КРПСС выезжали на место, в том числе в деревню Падозеро, рядом с которой расположены дачи.

После осмотра территории владельцам участков в Падозере (33 км) рекомендовали пока воздержаться от поездок туда. «До наступления благоприятных условий», - уточнили местные власти. // фото: администрация Пряжинского района