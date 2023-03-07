Из-за голубиного помета обрушилась крыша ТЦ в Финляндии

Расследование причин ЧП в финском городе Каяани завершили, передает Yle 7 марта. Крыша торгового центра рухнула вниз и упала прямо у главного входа.

Это было два месяца назад в ТЦ Kauppapaikka, в инциденте все это время разбирались инженеры. Оказалось, что кровля упала из-за скопившегося на световой вывеске голубиного помета.

Птиц привлекало тепло от нее, они садились на панель и оставляли помет. В итоге увеличившегося веса сначала не выдержал один кронштейн, потом другой. Случилась цепная реакция, которая привела к обрушению. // фото: unsplash.com