Финский министр угодил в скандал из-за пьяного выступления

Когда глава финского Минэкономразвития Мика Линтиля выступал от имени правительства, он был пьян. Эти подозрения в отношении чиновника обнародовал телеканал YLE.

Инцидент произошел в прошлом апреле, когда министр находился в командировке. Гости мероприятия, на котором он произносил речь, нашли поведение Линтиля странным.

Им показалось, что речь чиновника была бессвязной, от него пахло спиртным. Ранее финские журналисты писали, что министр злоупотребляет алкоголем. // фото: Valtioneuvosto/ CC BY-SA 4.0