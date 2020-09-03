Иван Ургант высказался о Карелии

Известный телеведущий Иван Ургант пополнил число звезд, побывавших этим летом в Карелии. Своими впечатлениями от внутреннего туризма в целом и нашей республики в частности он поделился в интервью ТАСС.

— В силу этих исключительных обстоятельств с семьей поехал путешествовать по ближайшему Подмосковью и Ленинградской, Ярославской, Владимирской областям. Далеко не забирался, на Алтай не ездили, на Камчатку не летали и по Енисею не сплавлялись. И тем не менее присоединюсь к общим восторженным восклицаниям. Скажу, что очень красиво, очень интересно, очень здорово мы провели это лето. Конечно, мне не хватило моря. Но Карелия меня потрясла, невероятная красота. Буду ставить эти маршруты в свои дальнейшие планы. Даже когда границы откроют, - заявил Ургант.

Полностью интервью можно почитать здесь.